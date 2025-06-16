Иран получил контроль над небом Израиля - КСИР

Иранские военные сообщают, что ночная атака на Израиль показала - небо над Израилем взято под контроль. В ночь на среду Иран провел серию ударов по центральным районам еврейского государства.

Иран обеспечил себе контроль над воздушным пространством Израиля, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), передает агентство IRNA.

"Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий (Израиля - прим.)"

– КСИР

Сообщается, что при ночных ударах по Израилю использовались ракеты Fateh. Ранее военные объявили, что целью ракетной операции стали авиабазы ВВС Израиля.

Также в КСИР добавили, что жители Израиля "совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атакам". При этом перед атакой КСИР призвал население одного из районов Тель-Авива к эвакуации.