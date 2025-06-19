Иран пока не уведомил МАГАТЭ о прекращении сотрудничества

По данным Reuters в МАГАТЭ пока не поступало официальных уведомлений из Тегерана о том, что ИРИ перестает сотрудничать с организацией. Соответствующий законопроект одобрили в парламенте Ирана накануне.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало официального уведомления о том, что Иран отказывается от сотрудничества, передает сегодня агентство Reuters.

Накануне в иранском парламенте был одобрен законопроект о приостановке работы Ирана с МАГАТЭ. Сегодня документ утвердил Совет стражей конституции. Подпись президента ИРИ Масуда Пезешкиана на документ пока не поставлена.

"По состоянию на данный момент МАГАТЭ не получало официального уведомления от Ирана по этому вопросу"

– МАГАТЭ

Ранее Иран обвинил Агентство в предвзятом отношении в связи с ударами Израиля и США по ядерным объектам страны.