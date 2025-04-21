Иран почти ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Россией

Всего две недели понадобилось внешнеполитической комиссии парламента Ирана для одобрения законопроекта о вступлении в силу нового российско-иранского договора. Теперь этот законопроект должны принять на парламентской сессии и договор о стратегическом партнерстве двух государств начнет применяться во всей полноте.

Иранский депутат Моджтаба Зарейи сообщил сегодня, что внешнеполитическая комиссия Меджлиса одобрила полученный в начале месяца законопроект по ратификации ирано-российского договора о выводе двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

Таким образом, для вступления договора в силу на территории Исламской Республики Иран остался всего один шаг – принятие ратификационного закона в парламенте.

"Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса"

– Моджтаба Зарейи

Напомним, что с российской стороны все процедуры ратификации этого договора были пройдены в апреле: 8 апреля его ратифицировала Госдума, 16 апреля – Совет Федерации, а 21 апреля президент Владимир Путин подписал последний необходимый документ – закон о ратификации.

Иранская сторона неоднократно отмечала, что проведет ратификации нового российско-иранского договора в кратчайшие сроки. Договор был подписан президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января, таким образом, сейчас, четыре месяца спустя, ему осталась последняя процедура с иранской стороны.