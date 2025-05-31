Иран не строит планов по обладанию ядерным оружием - Кремль

В России исходят из официальных заявлений Ирана, согласно которым страна не планирует создавать ядерное оружие. Об этом рассказал сегодня Песков.

Иран не строит планов по обладанию ядерным оружием, Россия исходит из этого, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы прежде всего исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет, и что Иран не хочет обладать и не вынашивает планов обладать ядерным оружием"

– Дмитрий Песков

В Тегеране не раз выступали с заявлениями о том, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Иран не готов отказываться от обогащения урана, но не работает над созданием ядерного вооружения, такова официальная позиция ИРИ.

Представитель Кремля добавил, что РФ всецело поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы.