Вестник Кавказа

Иран не создавал ядерного оружия на начало атак Израиля - МАГАТЭ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ отметил, что на момент начала июньских израильских атак по Ирану в исламской республике не создавали ядерного оружия. Он призвал отказаться от спекуляций на тему оценки времени, необходимого Ирану для создания бомбы.

Разработка и создание ядерного оружия не велись Ираном, когда Израиль приступил к ударам по ядерным объектам страны, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет газета La Nacion.

На вопрос о том, делали ли в Иране ядерную бомбу Гросси ответил отрицательно. Он вновь подчеркнул, что нет сведений о том, что ИРИ создает или собирается создать ядерное оружие. При этом глава МАГАТЭ отметил, что у Ирана имеется "много элементов, ведущих" к созданию бомбы.

Также Гросси призвал не спекулировать на тему того, как быстро Иран может обзавестись ядерным оружием.

"Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…"

– глава МАГАТЭ

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