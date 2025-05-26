Вестник Кавказа

Иран не будет приостанавливать обогащение урана

Иран не будет приостанавливать обогащение урана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран опроверг новость о возможной приостановке обогащения урана. Ранее издание Reuters со ссылкой на источники заявило о приостановлении обогащения на 1 год.

Официальный представитель иранской дипломатии Эсмаил Багаи отреагировал на новость о том, что Тегеран якобы собирается приостановить обогащение урана на 1 год.

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства опроверг эту информацию и заявил, что продолжение обогащения урана - безальтернативный принцип Тегерана.

"Новое заявление Reuters – это очередная из тех сфабрикованных новостей, которые Иран неоднократно опровергал, и их ложность в конце концов оказывалась доказанной"

- Исмаил Багаи

Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Иран приостановит обогащение урана на 1 год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят активы.

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