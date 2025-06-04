Вестник Кавказа

Иран нарастил ненефтяной импорт из Турции на 65%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран увеличил импорт ненефтяной продукции из Турции почти на 65% этой весной.

В марте-апреле этого года Иран почти на 65% нарастил импорт продукции из Турции, которая не связана с нефтепереработкой. Показатели выросли относительно аналогичного периода в прошлом году, информирует Таможенная администрация Ирана. 

Согласно отчету таможни Ирана, общий объем поставленных из Турции товаров составил около 337 тыс тонн. Стоимость импорта составила порядка $540 млн. 

Сообщается, что в прошлом году Исламская Республика импортировала из Турции около 300 тыс тонн товаров стоимостью чуть более $320 млн. 

Отмечается, что объектами интереса иранских импортеров являются турецкие продукты питания, ткани, сырье, а также оборудование.

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