Иран намерен развивать оборонное сотрудничество с Россией

Срок Резолюции 2231, принятой Советом Безопасности 20 июля 2015 года, вводившей конкретные ограничения для всех государств, истек 18 октября, а значит, оборонное сотрудничество Ирана и России будет активно развиваться.

ИРИ и РФ заключили несколько основополагающих и стратегических соглашений, последним из которых является "Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое недавно вступило в силу: оно охватывает множество разнообразных вопросов, включая оборонное сотрудничество, которое будет активно развиваться, заявил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Наше твердое убеждение, а также убеждение России и значительной части мирового сообщества, состоит в том, что Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вместе с вытекающими из нее ограничениями официально прекратила свое действие 18 октября"

- Эсмаил Багаи

Этот факт дает полное право двум странам активно продолжать и развивать военное и оборонное сотрудничество в рамках существующих соглашений и меморандумов о взаимопонимании, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Процесс сотрудничества Ирана и России растет во всех сферах, добавил Эсмаил Багаи.