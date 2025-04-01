Иран на выставке в Дубае показал достижения в сфере туризма

Павильон Ирана вызвал неподдельный интерес участников Международной туристической выставки в Дубае – сегодня здесь иранские туристические компании представили пакетные туры по стране.

В Дубае (ОАЭ) продолжает работу открывшаяся накануне Международная туристическая выставка, и сегодня все внимание ее участников привлечено к павильону Ирана, представляющему туристический бизнес страны.

Многообразие видов туристической деятельности в Исламской Республике Иран вызвало повышенный интерес у посетителей и представителей туристической индустрии многих стран – к тому же сегодня на выставке прошел ряд встреч в формате B2B, переговорных сессий и презентаций туристических пакетов по Ирану с участием иранских туристических компаний и представителей авторитетных иностранных туристических агентств, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Особый интерес участников рынка вызвали направления культурного, природного и оздоровительного туризма Ирана, в ближайшей перспективе они планируют включить иранские направления в свои программы.

Иран демонстрирует значительный шаг в сотрудничестве в туристической отрасли, что высоко оценили и эксперты, и руководители иностранных туристических агентств, и посетители выставки, отметившие: это привлечет в страну многих иностранных туристов и поможет ей активно развивать туристические маршруты.

В целом павильон, организованный Клубом автомобилистов и туристов при поддержке министерства культурного наследия, туризма и ремесел страны, стал активной площадкой для представления ее разнообразных туристических возможностей и установления международных связей, сходятся во мнении профессионалы.