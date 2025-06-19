Иран и Израиль провели взаимные ночные атаки

Конфликт Ирана и Израиля не утихает, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.
В Израиле вечером в пятницу звучали сигналы воздушной тревоги, население укрывалось в убежищах, взрывы были слышны в Тель-Авиве. По оценкам портала Ynet, Иран запустил около пяти ракет по Израилю - это стало первой атакой за сутки. Обломки одной из них, перехваченные ПВО, повредили здание в центральной части Израиля, в результате вспыхнул пожар.
Вскоре после этого ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по Ирану.
"ВВС Израиля начали серию ударов по ракетным складам и объектам пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана"
– армия Израиля
В городе Кум ракета попала в жилой дом, пишут иранские СМИ.
Согласно сообщениям Израиля, в пятницу ЦАХАЛ уничтожили еще одного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
"Вчера (в пятницу) израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов военно-воздушных сил КСИР Аминпура Джудаки"
– армия Израиля