Иран и Израиль провели взаимные ночные атаки

В ночь на субботу взрывы раздавались как в Иране, так и в Израиле. Иран ударил по Тель-Авиву, одна из сбитых ракет повредила здание. Вскоре после этого израильские военные ответили залпами по центру Ирана, целью были выбраны оружейные склады. Жилое здание повреждено в городе Кум.

Конфликт Ирана и Израиля не утихает, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

В Израиле вечером в пятницу звучали сигналы воздушной тревоги, население укрывалось в убежищах, взрывы были слышны в Тель-Авиве. По оценкам портала Ynet, Иран запустил около пяти ракет по Израилю - это стало первой атакой за сутки. Обломки одной из них, перехваченные ПВО, повредили здание в центральной части Израиля, в результате вспыхнул пожар.

Вскоре после этого ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по Ирану.

"ВВС Израиля начали серию ударов по ракетным складам и объектам пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана"

– армия Израиля

В городе Кум ракета попала в жилой дом, пишут иранские СМИ.

Согласно сообщениям Израиля, в пятницу ЦАХАЛ уничтожили еще одного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

"Вчера (в пятницу) израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов военно-воздушных сил КСИР Аминпура Джудаки"

– армия Израиля