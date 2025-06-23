Иран и Израиль достигли перемирия

Иранский телеканал Press TV сообщил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу. До этого Тегеран произвел несколько ракетных запусков в сторону Израиля.
В свою очередь, израильский телеканал Kan заявил, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху проинформировал Кабмин страны о достижении договоренности о прекращении огня.
Помимо этого, портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника из Тель-Авива заявил, что перемирие между Ираном и Израилем будет действовать, если все стороны будут его соблюдать.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о договоренности между Ираном и Израилем заключения перемирия, которое по истечении 24 часов официально прекратит конфликт.
Руководитель США подчеркнул, что первым боевые действия остановит Тегеран, а через 12 часов это сделает Тель-Авив. При этом Трамп добавил, что и Ирану, и Израилю есть что терять.