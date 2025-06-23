Иран готовит визиты в Москву на уровне президента и министров

Тегеран согласовывает с Москвой будущие визиты президента и других официальных лиц Ирана.

Власти Ирана обсуждают с Россией предстоящие визиты на уровне министров и президента Исламской Республики.

"Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи"

– диписточник РИА Новости

Отметим, что на днях состоялся визит в Москву главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили конфликт между Ираном и Израилем.

Напомним, что в начале июня Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией.