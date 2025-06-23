Вестник Кавказа

Иран готовит визиты в Москву на уровне президента и министров

Иран готовит визиты в Москву на уровне президента и министров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран согласовывает с Москвой будущие визиты президента и других официальных лиц Ирана.

Власти Ирана обсуждают с Россией предстоящие визиты на уровне министров и президента Исламской Республики. 

"Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи"

– диписточник РИА Новости 

Отметим, что на днях состоялся визит в Москву главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили конфликт между Ираном и Израилем. 

Напомним, что в начале июня Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией.

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