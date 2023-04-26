Иран готов развивать морские перевозки на Каспии

Опубликовано: 15:02, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Развитие морских грузовых транзитных перевозок на Каспийском море может стать основой для транспортного коридора "Север-Юг", важное значение имеет и пассажирское морское сообщение, - уверен посол Ирана в России Казем Джалали.

Иран считает необходимым активизировать усилия по развитию морских перевозок по Каспию, сообщил в своем обращении к участникам двухдневного международного форума "Транспортная логистика Каспийского региона", открывшегося сегодня в Астрахани, посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

"Иран всегда активно выступал и выступает за использование Каспия в качестве основы для развития транспортного коридора "Север-Юг" и будет прилагать консолидированные с прикаспийскими странами усилия для скорейшей активизации морских перевозок по Каспийскому морю. Прежде всего, это касается морских транзитных перевозок. Но пора подумать и о развития пассажирского сообщению по Каспию", - говорится в его обращении, передает "Интерфакс".

Каспийский регион занимает особое географическое и стратегическое положение, объединяя пять прикаспийских стран. Он привлекает к себе внимание как со стороны стран этого региона, так и европейских и азиатских государств, добавил посол.