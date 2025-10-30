Иран готов к переговорам с США по ядерной программе

В Тегеран заявили о готовности к переговорам с Вашингтоном по своей ядерной программе, добавив, что этому мешают неадекватные требования, предъявленные Америкой.

Руководство Ирана готово проводить переговоры с США по поводу своей ядерной программы, но серьезным препятствием на пути к ним становятся выдвигаемые американской стороной требований, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы готовы к переговорам, чтобы развеять опасения по поводу нашей ядерной программы"

– Аббас Аракчи

По словам дипломата, возможность для сторон прийти к справедливому соглашению все еще остается. Однако, констатировал Аракчи, США предъявили Ирану "неприемлемые и обременительные требования".