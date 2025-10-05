Иран будет сотрудничать в области железнодорожного транспорта с Турцией

Иран налаживает сотрудничество в области железнодорожного транспорта с Турцией - президент ИРИ Масуд Пезешкиан сегодня подписал соглашение об этом, в конце октября ратифицированное Советом по целесообразности страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня поставил подпись под соглашением о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта между министерством дорог и городского развития Ирана и министерством транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает администрация президента Ирана.

Документ был одобрен на открытом заседании парламента Ирана в феврале и ратифицирован Советом по целесообразности 29 октября 2025 года, который подтвердил его соответствие интересам страны, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Министерство дорог и городского развития Ирана уже проинформировано о новом законе, вскоре он будет введен в действие, сообщили в президентской администрации Ирана.