Иран будет соблюдать режим прекращения огня – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран будет соблюдать перемирие. Президент сказал, что Тегеран готов к переговорам и реализации прав иранского народа.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил о готовности Тегерана соблюдать перемирие, но при условии, если его не будет нарушать израильская сторона.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Аракчи заявил, что если Вашингтон хочет вернуться к дипломатии, то удары по Ирану должны быть прекращены.