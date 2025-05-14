Иран будет очень доволен новой сделкой – США

Глава Белого дома сообщил, что Иран останется доволен, когда заключит новую ядерную сделку. Он также выразил мнение, что Исламская Республика хочет торговать с Америкой.

Иран заинтересован в том, чтобы восстановить торговые отношения с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 16 мая американский президент Дональд Трамп.

"Иран хочет торговать с нами, я не против. Я использую торговлю для урегулирования конфликтов и установления мира"

– глава Белого дома

Он также намекнул на возможность заключения с Исламской Республикой новой сделки.

"Я сказал Ирану: мы заключим сделку, и вы будете действительно <...> очень довольны"

– американский лидер

Глава государства не стал уточнять детали потенциальных договоренностей, однако отметил, что готов задействовать экономические рычаги как инструмент дипломатии.

Напомним, представители обеих стран провели уже серию переговоров по ядерной программе. Один раунд состоялся в Италии, а еще три – в Омане.