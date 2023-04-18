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Инвесторы попробуют себя в горном забеге на Ставрополье 

Инвесторы попробуют себя в горном забеге на Ставрополье 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спортивный забег по территории горы Машук состоится в рамках инвестиционной выставки в Минводах. Участником забега может стать любой желающий. 

В рамках Кавказской инвестиционной выставки, которая пройдет в Минеральных Водах с 3 по 4 мая, состоится забег «На высоте». Маршрут забега продет по территории горы Машук.

«3-4 мая в МВЦ "МинводыЭкспо" пройдет первая Кавказская инвестиционная выставка, перед началом которой состоится массовый спортивный забег "На высоте". Участники выйдут на старт ранним утром 3 мая. Маршрут гонки пролегает по живописной территории горы Машук»

– сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края.

Уточняется, что бегун стартуют от одной из главных достопримечательностей Пятигорска – озера «Провал» в семь утра. Участником забега может стать любой желающий

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