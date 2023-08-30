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Ингушских ветеринаров ждут финансовые вливания

Ингушских ветеринаров ждут финансовые вливания
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После того, как глава Ингушетии напомнил о том, что месте ветеринары выполняют важную работу, в правительстве республики было решено поднять им зарплату. Предполагается, что повышение их уровня жизни напрямую скажется на трудовых результатах.

Власти Ингушетии порадовали республиканских ветеринаров новостью о повышении заработной платы. В пресс-службе главы Ингушетии отметили, что зарплата будет проиндексирована на 35%.

"На основании решения с 1 июля оклады ветеринарных специалистов будут проиндексированы до 35% в зависимости от занимаемой должности"

– пресс-служба главы и правительства региона

В свою очередь глава республики Махмуд-Али Калиматов указал на то, что ветеринары выполняют важную работу, заботясь о здоровье животных. По его словам, их деятельность напрямую затрагивает здоровье людей.

Он также подчеркнул, что повышение оплаты труда позволит больше замотивировать сотрудников ветслужб.

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