Ингушских ветеринаров ждут финансовые вливания

После того, как глава Ингушетии напомнил о том, что месте ветеринары выполняют важную работу, в правительстве республики было решено поднять им зарплату. Предполагается, что повышение их уровня жизни напрямую скажется на трудовых результатах.
Власти Ингушетии порадовали республиканских ветеринаров новостью о повышении заработной платы. В пресс-службе главы Ингушетии отметили, что зарплата будет проиндексирована на 35%.
"На основании решения с 1 июля оклады ветеринарных специалистов будут проиндексированы до 35% в зависимости от занимаемой должности"
– пресс-служба главы и правительства региона
В свою очередь глава республики Махмуд-Али Калиматов указал на то, что ветеринары выполняют важную работу, заботясь о здоровье животных. По его словам, их деятельность напрямую затрагивает здоровье людей.
Он также подчеркнул, что повышение оплаты труда позволит больше замотивировать сотрудников ветслужб.