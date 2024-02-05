Ингушетию предупредили о жаре и лавиноопасности 

Неделя начнется в Ингушетии с тепла: столбики термометров днем будут подниматься до +17 градусов. Сила ветра будут достигать 15-18 м/с. В горных районах сохраняется предупреждение о повышенной лавиноопасности.

По-настоящему весенняя погода продолжится в Ингушетии. В понедельник синоптики прогнозируют, что на большей части территории республики столбики термометров будут подниматься до +17 градусов днем, а местами до +23. Ночью прохладнее – до +7 градусов.

Осадков не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. Утром возможен туман. В то же время будет ветрено с порывами до 15-18 м/с.

Также специалисты отмечают, что на 12 февраля в горных районах республики высока вероятность схода лавин.