Ингушетии передали автомобили для патрулирования лесов

Опубликовано: 13:46, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесничие Ингушетии получили внедорожники для патрулирования лесов. Они будут использоваться для пресечения незаконной вырубки деревьев.

Ингушетия получила шесть полноприводных автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов. Об этом сообщили в Минприроды республики.

"Лесничие получили новую партию лесопатрульной техники - две машины Lada Niva Travel и четыре автомобиля Lada Niva Legend"

– пресс-служба

Там отметили, что автомобили будут использоваться для пресечения незаконной вырубки ценных пород деревьев.

В Минприроды рассказали, что в машинах, поступивших в распоряжение лесничих, есть система встроенной навигации, что облегчит ориентирование на местности. Кроме того, внедорожники позволят свободно передвигаться по бездорожью.