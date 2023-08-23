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Ингушетии передали автомобили для патрулирования лесов

Ингушетии передали автомобили для патрулирования лесов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лесничие Ингушетии получили внедорожники для патрулирования лесов. Они будут использоваться для пресечения незаконной вырубки деревьев.

Ингушетия получила шесть полноприводных автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов. Об этом сообщили в Минприроды республики.

"Лесничие получили новую партию лесопатрульной техники - две машины Lada Niva Travel и четыре автомобиля Lada Niva Legend"

– пресс-служба

Там отметили, что автомобили будут использоваться для пресечения незаконной вырубки ценных пород деревьев.

В Минприроды рассказали, что в машинах, поступивших в распоряжение лесничих, есть система встроенной навигации, что облегчит ориентирование на местности. Кроме того, внедорожники позволят свободно передвигаться по бездорожью.

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