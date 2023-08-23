Ингушетии передали автомобили для патрулирования лесов

Лесничие Ингушетии получили внедорожники для патрулирования лесов. Они будут использоваться для пресечения незаконной вырубки деревьев.
Ингушетия получила шесть полноприводных автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов. Об этом сообщили в Минприроды республики.
"Лесничие получили новую партию лесопатрульной техники - две машины Lada Niva Travel и четыре автомобиля Lada Niva Legend"
– пресс-служба
Там отметили, что автомобили будут использоваться для пресечения незаконной вырубки ценных пород деревьев.
В Минприроды рассказали, что в машинах, поступивших в распоряжение лесничих, есть система встроенной навигации, что облегчит ориентирование на местности. Кроме того, внедорожники позволят свободно передвигаться по бездорожью.