Индивидуальный номер гражданам Казахстана будут присваивать с рождения 

Граждане Казахстана в скором времени начнут получать ИИН раньше собственного имени. В настоящее время он присваивается только после того, как родители ребенка обратятся за получением свидетельства о рождении.

Руководство Казахстана намерено автоматически присваивать индивидуальный идентификационный номер детям при появлении на свет. Соответствующие поправки были приняты депутатами мажилиса республики на прошедшем 24 января заседании.

В мажилисе отметили, что новые поправки нацелены на то, чтобы снизить риск мошенничества и киднеппинга.

"В целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных предлагается присвоение индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка, в течение первых 20 минут. Таким образом предполагается снизить риск таких противоправных действий, как мошенничество и киднеппинг"

– пресс-службе мажилиса

Напомним, ИИН в Казахстане – уникальная комбинация из цифр, которая формируется во время первичной регистрации физлица в системе изготовления документов. Иностранцам он необходим для того, чтобы приобрести недвижимость или транспортное средство, а также для открытия счета в банках и бизнеса.