Вестник Кавказа

Индивидуальный номер гражданам Казахстана будут присваивать с рождения 

Индивидуальный номер гражданам Казахстана будут присваивать с рождения 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Граждане Казахстана в скором времени начнут получать ИИН раньше собственного имени. В настоящее время он присваивается только после того, как родители ребенка обратятся за получением свидетельства о рождении. 

Руководство Казахстана намерено автоматически присваивать индивидуальный идентификационный номер детям при появлении на свет. Соответствующие поправки были приняты депутатами мажилиса республики на прошедшем 24 января заседании. 

В мажилисе отметили, что новые поправки нацелены на то, чтобы снизить риск мошенничества и киднеппинга. 

"В целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных предлагается присвоение индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка, в течение первых 20 минут. Таким образом предполагается снизить риск таких противоправных действий, как мошенничество и киднеппинг"

– пресс-службе мажилиса 

Напомним, ИИН в Казахстане – уникальная комбинация из цифр, которая формируется во время первичной регистрации физлица в системе изготовления документов. Иностранцам он необходим для того, чтобы приобрести недвижимость или транспортное средство, а также для открытия счета в банках и бизнеса.

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