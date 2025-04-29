Индия вооружает Армению ракетными комплексами

В середине лета Армения получит вторую партию ЗРК Akash из Индию. С помощью индийской системы армия республики сможет поражать в воздухе боевые самолеты и крылатые ракеты.

В июле Армения получит вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash из Индии. Стоимость контракта составляет около $700 млн, передают СМИ.

Как сообщали СМИ в ноябре минувшего года, Армения получила из Индию первую ракетную батарею.

Отметим, что комплекс Akash представляет из себя ракеты класса "земля-воздух", которые предназначены для поражения целей в воздухе. Ракетные батареи могут бороться с истребителями, беспилотниками, крылатыми ракетами.

Система производится компанией Bharat Electronics Limited. Комплекс состоит из 3D-радара с системой сканирования и четырьмя пусковыми установками с тремя ракетами на каждой. Дальность действия ракетной установки – 25 км.