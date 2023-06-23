Ильхам Алиев: реваншизм поднимает голову в Армении

Опубликовано: 15:38, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев заявил, что в Армении поднимают голову реваншистские силы, в то время как ей необходим мирный договор с Азербайджаном. Он напомнил, что азербайджанский народ никогда не забудет зверств оккупантов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Минобороны АР, сообщил о необходимости предпринимать новые шаги по строительству армии.

Он подчеркнул, что сегодня реваншистские силы в Армении поднимают голову, что несет новую угрозу для региона. Глава государства отметил, что геополитическая ситуация в мире обостряется.

"За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным"

- Ильхам Алиев

Президент заявил, что Азербайджан сегодня не намерен допускать чего поспешностей, поскольку в этом нет никакой необходимости. Он напомнил, что мировое сообщество признает Карабах территорией Азербайджана.

Далее Ильхам Алиев сообщил, что мирный договор необходим Азербайджану, а еще больше – Самой Армении. Глава государства сказал, что он будет подписан на основе принципов международного права, в котором должны учитываться послевоенные реалии.

Также президент сообщил, что азербайджанский народ никогда не должен забывать о бесчинстве оккупантов, напомнив о разрушенных городах, памятниках и осквернении святынь. При этом он добавил, что международная общественность и европейские политики отказываются обращать на это внимание.

Говоря о 44-дневной войне Азербайджана, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан никогда не скрывал своей подготовки к этой войне. Президент заявил, что Азербайджан сорвал планы армянских покровителей, нанеся сокрушительный удар, от которого Ереван не может оправиться.