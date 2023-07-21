Ильхам Алиев ответил о главных угрозах Азербайджану

Опубликовано: 16:30, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Угроз Азербайджану на данный момент нет, заявил Ильхам Алиев. Главной проблемой была армянская оккупация, но с этим удалось справиться. Сейчас ситуация стабильна, но нужно сохранять бдительность.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на вопрос американского делегата на медиа-форуме в Шуше заявил, что у государства не осталось угроз.

Гость из США попросил азербайджанского лидера перечислить несколько угроз Азербайджану.

"На самом деле, после освобождения наших территорий мы не видим потенциальных угроз нашей стране. Потому что, во-первых, нет угроз, создаваемых изнутри страны. Государство стабильное. Уровень солидарности азербайджанском обществе высок как никогда. Экономическое развитие страны впечатляет"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что экономика страны самодостаточна, в ее основе лежат собственные ресурсы Азербайджана и хорошее управление. К угрозам можно отнести армянскую оккупацию, но это в прошлом, заметил президент страны.

"В этом смысле единственные угрозы, которые были у нас до этого, исходили от Армении, от ее оккупационной политики. И эта угроза находилась здесь, включая конкретно это место, где мы находимся сейчас, почти 30 лет. Теперь мы в целом расправились с этой угрозой. Но, конечно, нужно оставаться бдительными. Не следует забывать наше прошлое, не следует забывать, что наши соседи воткнули нам нож в спину в тот момент, когда мы этого меньше всего ожидали, в начале 1990-х. Они воспользовались хаосом и неорганизованностью азербайджанского правительства и оккупировали наши территории"

– Ильхам Алиев

Бдительность нужна еще и потому, что сегодня в Армении сохраняются реваншистские настроения. "В Армении есть люди на разных уровнях, в том числе в правительстве и в других слоях общества, которые живут с реваншистскими идеями. И они этого не скрывают. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", - добавил он.

Такие настроения в соседнем государстве показали, что необходимо усилить азербайджанскую армию. "И поэтому сразу после Второй Карабахской войны, несмотря на славную победу, храбрость и дух, которые мы продемонстрировали на поле боя, мы сразу стали проводить глубокие реформы в системе обороны. Я уже говорил об этом открыто, что сегодня наша армия гораздо сильнее, чем три года назад. Это необходимость, которая, как мне кажется, берет основу в нашей истории и в том, что мы видим, что нормы международного права жестоко нарушаются", - продолжил азербайджанский лидер.

Далее он коснулся проблемы в реализацией международного права.

"Сегодня мы видим, что международное право работает выборочно. Мы сталкивались с этим много лет, когда мы говорили: «Посмотрите, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие вывод армянских войск с нашей территории, немедленный и безусловный вывод. Но эти резолюции не выполняются». Теперь эта тенденция распространяется. Когда международное право не работает, когда подписи ничего не стоят, единственной гарантией мира остается сила"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана отметил, что несмотря на отсутствие угроз сегодня, нельзя быть уверенным, что они не возникнут в будущем, поэтому республика должна быть готова к тому, чтобы защититься.

"Говоря об этом, нельзя исключать потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Потому что ситуация в мире и в нашем регионе довольно непредсказуема. Но пока внешние угрозы не высоки, возможно, еще и потому, что мы готовы дать отпор этим угрозам и защитить нас самих"

– Ильхам Алиев