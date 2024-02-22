Ильхам Алиев обратился к участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума

Президент Азербайджана обратился к участникам азербайджано-российского форума. Он отметил, что такие мероприятия доказали эффективность.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума.

"Прежде всего хотел бы поздравить вас с открытием XII азербайджано-российского межрегионального форума. Проведение данного мероприятия, ставшего уже доброй традицией, вносит существенный вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что подобного рода мероприятия уже доказали свою эффективность. Глава государства заявил, что в рамках форума проводятся встречи представителей власти, деловых и экспертных кругов, ведется конструктивный и открытый диалог, что позволяет наладить контакты, скоординировать усилия для дальнейшей работы.

Ильхам Алиев подчеркнул, что форум является востребованной площадкой для установления связей между регионами России и Азербайджана. Он добавил, что партнерство стран, основанное на уважении и доверии, охватывает практически все сферы.

Глава АР сообщил, что сегодня Россия и Азербайджан динамично развивают торгово-экономическое сотрудничество, увеличивают товарооборот и ведут работу по новым направлениям.

"В рамках форума предусмотрены обсуждения взаимодействия в транспортно-логистической, промышленной, сельскохозяйственной и экологической областях, что наглядно демонстрирует стремление двух стран к еще большему углублению связей на межрегиональном уровне"

- Ильхам Алиев

Президент Азербайджана напомнил, что форум проводится во вторую годовщину подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

"Два года назад, в феврале 2022 года, опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между нашими народами, был подписан этот значимый документ, который вывел наши межгосударственные отношения на качественно новый, союзнический уровень"

- Ильхам Алиев

Глава государства выразил уверенность, что форум пройдет в созидательной атмосфере, станет знаковым событием для выработки общих подходов и поспособствует достижению всех целей на благо России и Азербайджана.

В заключение он пожелал всем участникам форума успешной и плодотворной работы.