Ильхам Алиев  Мехрибан Алиева приняли участие в открытии объектов в Шуше

Опубликовано: 12:01, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева в Шуше сегодя открыли Центр инновационных технологий «Азеришыг». Также был заложен фундамент здания на улице Карабах, открыты вывести улиц, а также отреставрированные усадебный комплекс Мехмандаровых и могила Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джыдыр дюзю.

Сегодня в городе Шуша при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие нескольких объектов.

Азербайджанский лидер поучаствовал в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг», а затем заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания. Также Ильхам Алиев открыл вывески улицы Ататюрка, и вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Президент Азербайджана был проинформирован о предстоящих работах на улицах Карабаха и Садыгджана.

После этого Ильхам Алиев побывал на могиле Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джыдыр дюзю. Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше. Реставрацию двух этих объектов провел в городе Фонд Гейдара Алиева.

Кроме того, первые лица государства были проинформированы о планируемых работах на площади перед административным зданием Специального представительства.