Ильхам Алиев  Мехрибан Алиева приняли участие в открытии объектов в Шуше

Сегодня в городе Шуша при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие нескольких объектов.
Азербайджанский лидер поучаствовал в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг», а затем заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания. Также Ильхам Алиев открыл вывески улицы Ататюрка, и вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.
Президент Азербайджана был проинформирован о предстоящих работах на улицах Карабаха и Садыгджана.
После этого Ильхам Алиев побывал на могиле Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джыдыр дюзю. Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше. Реставрацию двух этих объектов провел в городе Фонд Гейдара Алиева.
Кроме того, первые лица государства были проинформированы о планируемых работах на площади перед административным зданием Специального представительства.