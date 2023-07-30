Ильхам Алиев: Армения пытается помешать реинтеграции армянского населения в Азербайджан

Опубликовано: 18:45, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения ведет деструктивную деятельность, которая, с одной стороны, направлена на срыв мирных переговоров, с другой – на препятствия для реинтеграции карабахских армян. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном рассказал о текущей ситуации в регионе, о деструктивной позиции, которую занимает Армения, и о переговорах по мирному соглашению.

Глава государства отметил, что провокационные шаги Еревана становятся препятствием для мирного процесса, а также что продолжающееся незаконное присутствие армянских ВС на суверенной территории АР становится источником военной напряженности.

Ильхам Алиев напомнил о военной провокации армянской стороны на пункте пропуска "Лачин", обстреле азербайджанских пограничников, попытке совершить контрабанду, несанкционированной отправке грузовиков в Азербайджан.

Президент обратил внимание на то, что, хотя Баку выдвинул предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей Азербайджана, и это предложение получило поддержку ЕС и МККК, – Ереван отказался от всех предложений.

Глава государства пояснил, что предъявляемые армянской стороной претензии в связи с якобы "гуманитарной ситуацией" и "блокадой" – не что иное, как политическая манипуляция.

"Президент Ильхам Алиев отметил неприемлемость того, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями"

– пресс-служба президента

Ильхам Алиев обратил внимание: Баку решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей Азербайджана, для этого в Ходжалы прошла первая встреча, Азербайджан представил предложение о второй встрече.

В ответ Энтони Блинкен заявил о постоянной поддержке Вашингтоном обсуждений по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, отметил важность перехода посредством пункта пропуска "Лачин" и других альтернативных путей, а также значение продолжения положительной динамики в переговорах.