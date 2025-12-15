Игорь Бабушкин и Али Асадов провели переговоры в Баку

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретились в Баку, куда Бабушкин прибыл с визитом.

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели переговоры в Баку, рассказали в пресс-службе Кабмина Азербайджана.



В ходе встречи стороны обсудили плодотворное сотрудничество Азербайджана с различными регионами РФ, в том числе с Астраханской областью.

Бабушкин и Асадов обратили внимание на мощный потенциал для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Астраханской областью и Азербайджаном. Было отмечено и значение расширения сотрудничества в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области образования.

Участники встречи также коснулись вопроса строительства Астраханской областью детского сада в Губадлинском районе.

Особый акцент был сделан на развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", а также на проблему обмеления Каспия.