Хуситы атаковали город в Израиле

Хуситы в Йемене нанесли удар по объекту в Израиле. На прошлой неделе они атаковали объекты в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по объекту в израильском городе Беэр-Шева.

Он назвал военную атаку на объект качественной и добавил, что хуситы при операции использовали баллистическую ракету "Зульфикар".

Сариа подчеркнул, что "операция успешно достигла своей цели".

Представитель хуситов также заявил, что на прошлой неделе были нанесены ракетные удары по военным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.