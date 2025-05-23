Вестник Кавказа

Хуситы атаковали город в Израиле

Хуситы атаковали город в Израиле
© Фото: Mehr
Хуситы в Йемене нанесли удар по объекту в Израиле. На прошлой неделе они атаковали объекты в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по объекту в израильском городе Беэр-Шева.

Он назвал военную атаку на объект качественной и добавил, что хуситы при операции использовали баллистическую ракету "Зульфикар".

Сариа подчеркнул, что "операция успешно достигла своей цели".

Представитель хуситов также заявил, что на прошлой неделе были нанесены ракетные удары по военным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1220 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.