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Хлопок газа едва не погубил двоих в Северной Осетии

Хлопок газа едва не погубил двоих в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария произошла на заправке в Северной Осетии. Пострадали два человека. По факту проводится проверка.

На одном из АЗС в Северной Осетии произошел газовый хлопок. В результате пострадали водитель авто и сотрудник станции. По словам медиков, их жизни вне опасности.

Следствием установлено, что в ходе заправки газом грузовика «ГАЗель», взорвался один из баллонов с топливом. Баллон был расположен непосредственно в автомобиле.

По факту продолжается проверка, устанавливается круг виновных в происшествии.

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