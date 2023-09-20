Хлопок газа едва не погубил двоих в Северной Осетии

Опубликовано: 6:45, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария произошла на заправке в Северной Осетии. Пострадали два человека. По факту проводится проверка.

На одном из АЗС в Северной Осетии произошел газовый хлопок. В результате пострадали водитель авто и сотрудник станции. По словам медиков, их жизни вне опасности.

Следствием установлено, что в ходе заправки газом грузовика «ГАЗель», взорвался один из баллонов с топливом. Баллон был расположен непосредственно в автомобиле.

По факту продолжается проверка, устанавливается круг виновных в происшествии.