Хлопок газа едва не погубил двоих в Северной Осетии

Авария произошла на заправке в Северной Осетии. Пострадали два человека. По факту проводится проверка.
На одном из АЗС в Северной Осетии произошел газовый хлопок. В результате пострадали водитель авто и сотрудник станции. По словам медиков, их жизни вне опасности.
Следствием установлено, что в ходе заправки газом грузовика «ГАЗель», взорвался один из баллонов с топливом. Баллон был расположен непосредственно в автомобиле.
По факту продолжается проверка, устанавливается круг виновных в происшествии.