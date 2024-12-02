Хаос в Грузии исключен - Папуашвили

Спикер грузинского парламента заявил, что беспорядков и хаоса в стране не будет. Грузия выйдет из сложившейся ситуации мирно.

В Грузии все будет хорошо, уверен спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Одиннадцать дней подряд у здания парламента проходят протестные акции, они связаны с решение о приостановке на несколько лет переговоров Грузии с ЕС о членстве.

"Хочу подбодрить все население, и в первую очередь наших сторонников, партии "Грузинская мечта", наших избирателей, 1 120 000 человек, что все будет хорошо"

– Папуашвили

Он добавил, что "Мечта" ответственно относится к доверию, оказанному ей избирателями и не позволит его разрушить.

Ситуация в Грузии сегодня является отголоском происходящего вокруг страны, отметил Папуашвили. По его словам, страна выйдет из всего этого с миром. Беспорядков, хаоса или смены повестки дня в Грузии не случится, заверил он.