ХАМАС усиливает контроль над сектором Газа

Административные структуры ХАМАС наращивают активность в оставленных израильской армией районах сектора Газа. Местный бизнес стал источником налоговых поступлений для радикалов.

ХАМАС активизировался в секторе Газа на фоне отвода израильских войск с ранее занятых рубежей. Палестинские радикалы устанавливают контроль над районами, которые освободились после отхода частей ЦАХАЛ, передает Reuters.

Палестинское движение через формируемые им структуры облагает пошлинами местных предпринимателей, которые ввозят топливо, сигареты и некоторые другие категории товаров. Радикалы также взяли под свой контроль цены на продовольствие.

В самой организации отрицают давление на местный бизнес, хотя предприниматели Газы сообщают о тотальном контроле над всей торговлей сектора.

ХАМАС также исполняет и карательные функции. Несмотря на режим перемирия, радикалы казнили несколько десятков человек, которые обвинялись в сотрудничестве с Тель-Авивом.

Как отметили эксперты Reuters, торможение развития процесса нормализации в Газе играет на руку ХАМАС, чья власть с каждым днем приобретает более очерченные рамки. В дальнейшем это может стать причиной раздела сектора с сохранением структур радикалов.