ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников

ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников. Это должно произойти сегодня вечером.

В ХАМАС заявили о планах передать Израилю тела еще двух погибших израильских заложников, которые были обнаружены в ходе работ по разбору завалов в секторе Газа, об этом проинформировала военная структура движения "Аль-Кассам". 

"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в 21.00 по времени Газы (совпадает с мск - ред.) тела двух заложников, которые были извлечены сегодня в секторе Газа"

– бригады "Аль-Кассам"

Напомним, что Израиль и ХАМАС 10 октября приступили к реализации мирного плана по Газе. Палестинское движение вернуло оставшихся в живых израильских заложников, а также постепенно возвращает тела погибших. Израиль отвел части ЦАХАЛ и передал палестинских заключенных, однако еврейское государство не устраивают темпы реализации первой фазы соглашений со стороны ХАМАС.

