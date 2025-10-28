ХАМАС обнаружил тела еще двух убитых израильских заложников

Тела еще двух израильских заложников найдены в секторе Газа. Члены радикальной группировки ХАМАС наткнулись на них во время поисковых операций.

Радикальная группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором сообщила об обнаружении тел еще двух израильских заложников, убитых в секторе Газа.

"В ходе поисковых операций, проведенных сегодня удалось извлечь тела двух сионистских пленных – Амирама Купера и Сахера Баруха"

– ХАМАС

Накануне Израиль сообщил, что ХАМАС вернул стране часть останков заложника, тело которого военные еврейского государства забрали еще несколько лет назад, а не тела заложников, которые по-прежнему находятся в секторе Газа.

Напомним, вечером 28 октября армия Израиля нанесла ряд авиаударов по Газе.