Хакан Фидан провел разговор со спецпосланником Трампа

Министр иностранных дел Турции провел переговоры с сирийском коллегой, а также спецпосланником Дональда Трампа.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии. Также ситуация в арабской республике была затронута в разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.

"В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР"

– дипломатический источник

Ранее в Аммане состоялась встреча глав дипведомств Сирии и Иордании, в рамках которой были достигнуты договоренности о мерах к прекращению огня на юге Сирии, передает РИА Новости.

Отметим, что глава МИД Турции Хакан Фидан провел разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Глава турецкой дипломатии отметил важность скорейшего прекращения огня в Сирии и нормализации ситуации.