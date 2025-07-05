Вестник Кавказа

Хакан Фидан провел разговор со спецпосланником Трампа

Хакан Фидан провел разговор со спецпосланником Трампа
© Фото: пресс-служба МИД Турции
Министр иностранных дел Турции провел переговоры с сирийском коллегой, а также спецпосланником Дональда Трампа.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии. Также ситуация в арабской республике была затронута в разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. 

"В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР"

– дипломатический источник 

Ранее  в Аммане состоялась встреча глав дипведомств Сирии и Иордании, в рамках которой были достигнуты договоренности о мерах к прекращению огня на юге Сирии, передает РИА Новости. 

Отметим, что глава МИД Турции Хакан Фидан провел разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Глава турецкой дипломатии отметил важность скорейшего прекращения огня в Сирии и нормализации ситуации.

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