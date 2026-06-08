Вестник Кавказа

Хакан Фидан посетит Россию в середине июня

Здание МИД России в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит главы МИД Турции в РФ состоится в середине июня. Хакан Фидан на встрече с Сергеем Лавровым обсудит отношения двух стран и международную проблематику.

Глава турецкого дипведомства Хакан Фидан совершит визит в Россию в середине текущего месяца. Хакан Фидан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, проинформировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

"15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты"

– Мария Захарова 

По словам Захаровой, в фокусе внимания сторон будут вопросы, связанные с отношениями Москвы и Анкары. Кроме того, главы дипведомств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Черном море, Центральной Азии и другие темы международной повестки. 

Напомним, что ранее Хакан Фидан в разговоре с Сергеем Лавровым снова отметил, что Турция готова стать площадкой для переговоров по украинскому урегулированию.

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