Хакан Фидан посетит Россию в середине июня

Визит главы МИД Турции в РФ состоится в середине июня. Хакан Фидан на встрече с Сергеем Лавровым обсудит отношения двух стран и международную проблематику.

Глава турецкого дипведомства Хакан Фидан совершит визит в Россию в середине текущего месяца. Хакан Фидан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, проинформировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, в фокусе внимания сторон будут вопросы, связанные с отношениями Москвы и Анкары. Кроме того, главы дипведомств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Черном море, Центральной Азии и другие темы международной повестки.

Напомним, что ранее Хакан Фидан в разговоре с Сергеем Лавровым снова отметил, что Турция готова стать площадкой для переговоров по украинскому урегулированию.