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Грузы между Россией и Азербайджаном будут идти быстрее

Грузы между Россией и Азербайджаном будут идти быстрее
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Перевозка грузов из Азербайджана в Россию ускорится до трех дней. В Баку появился филиал ПЭК.

Оператор логистических услуг ПЭК запустил работу филиала в Азербайджане.

Отделение российской компании открылось в Баку. Его появление позволит в полтора раза оперативнее доставлять грузы из России в Азербайджан и в обратном направлении - за три дня вместо пяти.

Компания осуществляет еженедельную доставку сборных грузов автомобильным транспортом и экспресс-доставку самолетами.

Уже в 2023 году грузоперевозки в Баку вырастут на 60%. Кроме того, ПЭК планирует в ближайшие месяцы организовать транзит между РФ, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном.

Груз из Дубая в Россию стало можно отправить через ПЭК

Груз из Дубая в Россию стало можно отправить через ПЭК

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