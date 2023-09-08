Грузы между Россией и Азербайджаном будут идти быстрее

Перевозка грузов из Азербайджана в Россию ускорится до трех дней. В Баку появился филиал ПЭК.
Оператор логистических услуг ПЭК запустил работу филиала в Азербайджане.
Отделение российской компании открылось в Баку. Его появление позволит в полтора раза оперативнее доставлять грузы из России в Азербайджан и в обратном направлении - за три дня вместо пяти.
Компания осуществляет еженедельную доставку сборных грузов автомобильным транспортом и экспресс-доставку самолетами.
Уже в 2023 году грузоперевозки в Баку вырастут на 60%. Кроме того, ПЭК планирует в ближайшие месяцы организовать транзит между РФ, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном.