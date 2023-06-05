Грузовой поезд горел на Кубани

Опубликовано: 9:23, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вагоны грузового состава горели в Тимашевском районе. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Пожар вспыхнул в вагонах грузового поезда в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание произошло в четырех вагонах грузового поезда. Общая площадь пожара составила 13 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 22:10 мск. Полная ликвидация была объявлена в 01:25 мск"

– пресс-служба

В экстренном ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлекались 24 человека и восемь единиц техники.