Грузовой поезд горел на Кубани

Вагоны грузового состава горели в Тимашевском районе. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Пожар вспыхнул в вагонах грузового поезда в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Возгорание произошло в четырех вагонах грузового поезда. Общая площадь пожара составила 13 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 22:10 мск. Полная ликвидация была объявлена в 01:25 мск"
– пресс-служба
В экстренном ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлекались 24 человека и восемь единиц техники.