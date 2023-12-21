Грузовикам запретили проезжать через Верхний Ларс из-за непогоды

Дорожные службы Грузии во вторник вечером закрыли для большегрузов проезд по дороге, ведущей к российской границе. Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением погоды.

Сегодня вечером ТПП "Верхний Ларс" снова закрыли для крупногабаритных транспортных средств. Об этом информирует 16 января департамент автомобильных дорог Грузии.

Из-за непогоды там временно приостановлено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом.

В частности, ограничения распространяются на дорогу Гудаури-Коби, являющейся частью магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение там сейчас возможно исключительно в режиме нон-стоп и через лавинозащитные тоннели.