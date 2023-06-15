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Грузовикам запретили парковаться на обочинах в Северной Осетии

Грузовикам запретили парковаться на обочинах в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Водителям грузовиков, следующих транзитом через Северную Осетию, запрещено парковаться на обочинах дорог. Автомобили можно будет разместить на спецплощадках.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло указом запретил водителям грузовых автомобилей парковаться на обочинах. Нововведение касается тех большегрузов, которые следуют транзитом через республику.  

«Запрещено размещение большегрузов, следующих транзитом через территорию Северной Осетии в сторону государственной границы с Грузией, на обочинах дорог федерального, регионального (республиканского) и местного значения»

 – пресс-служба правительства Северной Осетии

Уточняется, что грузовики будут размещаться на спецплощадках вдоль трассы А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Грузией».

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