Грузовик погубил человека в Подмосковье

Опубликовано: 7:35, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автоавария в Подмосковье унесла жизнь одного из участников ДТП на трассе М-9 «Балтия».

Гибелью одного и травмами другого водителей авто закончилось ДТП в Московской области. По данным правоохранителей, водитель за рулем грузовика на автодороге М-9 «Балтия» врезался в два автомобиля.

"По предварительной информации, на 31-м км автодороги М-9 "Балтия" водитель, управляя грузовой автомашиной Iveco, совершил попутное столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение"

– пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По факту продолжается проверка: устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Отметим, что накануне два крупных ДТП произошло в Московской области и на Ставрополье. В первом случае – два водителя не поделили мост: столкнулись и сорвались в реку. Во втором - уснувший водитель автобуса протаранил большегруз. Жертв в обоих случаях нет.