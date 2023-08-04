Грузовик погубил человека в Подмосковье

Гибелью одного и травмами другого водителей авто закончилось ДТП в Московской области. По данным правоохранителей, водитель за рулем грузовика на автодороге М-9 «Балтия» врезался в два автомобиля.
"По предварительной информации, на 31-м км автодороги М-9 "Балтия" водитель, управляя грузовой автомашиной Iveco, совершил попутное столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП один человек погиб и еще один получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение"
– пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
По факту продолжается проверка: устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Отметим, что накануне два крупных ДТП произошло в Московской области и на Ставрополье. В первом случае – два водителя не поделили мост: столкнулись и сорвались в реку. Во втором - уснувший водитель автобуса протаранил большегруз. Жертв в обоих случаях нет.