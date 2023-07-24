Грузию ждет удар непогоды

Синоптики спрогнозировали скорое ухудшение погоды в Грузии: на страну обрушатся дожди и грозы, усилится ветер. Грузия останется во власти стихии до среды.
В ближайшие дни Грузию ждет резкое ухудшение погоды. В соответствии с прогнозами, с 24 июля начнутся сильные дожди, которые будут сопровождаться усилением вера и грозой. Восток Грузии ждет град.
В этой связи не исключен подъем рек до неблагоприятных уровней, а также оползни в горах.
Тем не менее ожидать отступления жары не стоит: в Тбилиси до конца недели столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов. В пятницу прогнозируется плюс 34 градуса, а в воскресенье - плюс 36.