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Грузию ждет удар непогоды

Грузию ждет удар непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики спрогнозировали скорое ухудшение погоды в Грузии: на страну обрушатся дожди и грозы, усилится ветер. Грузия останется во власти стихии до среды.

В ближайшие дни Грузию ждет резкое ухудшение погоды. В соответствии с прогнозами, с 24 июля начнутся сильные дожди, которые будут сопровождаться усилением вера и грозой. Восток Грузии ждет град.

В этой связи не исключен подъем рек до неблагоприятных уровней, а также оползни в горах.

Тем не менее ожидать отступления жары не стоит: в Тбилиси до конца недели столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов. В пятницу прогнозируется плюс 34 градуса, а в воскресенье - плюс 36. 

Грузия накалится до +36 в воскресенье

Грузия накалится до +36 в воскресенье

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