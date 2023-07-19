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Грузию потрясли два землетрясения сразу

Грузию потрясли два землетрясения сразу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Два землетрясения с интервалом в два часа произошли в Грузии. В результате сейсмособтий никто не пострадал, разрушений нет.

Утром Грузию с интервалом в несколько часов потрясли два землетрясения. Магнитуда сейсмособытий составила 3,2 и 3,1.

Как уточнили в Национальном центре сейсмического мониторинга стран, очаг землетрясений располагался на глубине пяти и десяти километров.

Первое землетрясение потрясло село Гамарджвеба, второе произошло неподалеку от села Мамишлари. Данных о жертвах и разрушениях нет.

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