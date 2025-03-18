Грузинская оппозиция протестами попробовала атаковать государство

Протестные акции оппозиции, фактически ежедневно с 28 ноября проходившие в Тбилиси и других городах Грузии, были не только тщательно спланированы, но и нанесли серьезный ущерб государственным учреждениям страны, заявил замглавы МВД страны.

Расследование, проведенное в отношении протестных акций оппозиции, с достойной лучшего применения периодичностью проходивших в Тбилиси и других городах страны с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса вступления республики в ЕС, были хорошо спланированными и организованными. Они нанесли серьезный ущерб личному составу подразделений грузинской полиции и государственным учреждениям страны, рассказал заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

После 90-х годов парламент страны не получал таких повреждений, какие были нанесены ему при нападениях в ноябре-декабре 2024 года, заявил чиновник.

"События, происходящие с 28 ноября, следует рассматривать в общей картине – как начались и развивались события. Общество хорошо видело, что это были хорошо организованные, заранее спланированные и подготовленные нападения на полицию и госучреждения"

- Александр Дарахвелидзе

Во время акций пострадал 171 полицейский, 39 правоохранителей получили тяжелые ранения в результате бросания различных тупых предметов, 54 полицейских получили ожоги от пиротехники, один полицейский потерял зрение на один глаз, у одного возникли серьезные проблемы со слухом, отметил замминистра.

За преступления на акциях протеста привлечены 32 человека, в том числе пятеро – за повреждение имущества, семеро – за нападение на полицейского, 19 – за групповое насилие и один – за подготовку взрыва, – заявил чиновник.

При этом у полиции было достаточно улик для задержания конкретных лиц, и все они представлены в суде, однако из-за массовости беспорядков и задержаний пока трудно идентифицировать конкретных виновных в том, что пострадали участники протестов или полицейские, отметил заместитель главы МВД страны.

"Это были массовые беспорядки, где постоянно происходили столкновения. Пока полиция смогла идентифицировать только семь нападавших, потому что имели место массовые беспорядки"

- Александр Дарахвелидзе

Власти Грузии отказались выполнять требования протестующих и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария так называемого "Евромайдана", между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста – последняя прошла 8 мая в Тбилиси: мирное протестное шествие прошло к площади Европы и было приурочено к празднованию Дня Европы.