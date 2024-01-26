"Грузинская мечта" рассчитывает получить на выборах 2/3 мест в парламенте

В "Мечте" с оптимизмом ждут ближайших выборов в парламент Грузии. В правящей партии намерены получить по меньшей мере 65% голосов.

Правящая партия Грузии на ближайших выборах в парламент намерена вести борьбу за 2/3 депутатских мест. Такое заявление сделал один из ее лидеров Мамука Мдинарадзе.

Он уточнил, что "Грузинской мечте" мало одной лишь победы.

"Можно смело сказать, что мы будем бороться за конституционное большинство, а не только за победу. Таково наше отношение к результатам нашей партии. Мы хотим добиться еще большего прогресса во всех направлениях, и эта игра еще больше поможет нам в этом"

– представитель правящей партии

Когда пройдут парламентские выборы в Грузии?

Выборы в республике намечены на 26 октября текущего года. Для того, чтобы пройти в парламент, партии необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей. Для получения 2/3 мест нужно получить 65-70% голосов.