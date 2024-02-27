Вестник Кавказа

Грузия заработала $4 млрд на туризме за прошлый год

Грузия заработала $4 млрд на туризме за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии заявил, что Грузия в прошлом году заработала рекордные $4 млрд в сфере туризма. Республике удалось вернуть доковидные показатели в этой сфере.

В прошлом году Грузии удалось заработать $4 млрд в сфере туризма и улучшить свои показатели в этой отрасли. Такое заявление сделал премьер республики Ираклий Кобахидзе. 

Он отметил, что сфере туризма страны удалось восстановиться после ковидных ограничений и превысить показатели, которые были до пандемии, на 26%. 

Кроме этого, он отметил, что туризм наряду с авиацией внес значительный вклад в экономику республики. 

"Туризм и авиация являются важнейшими направлениями экономики Грузии, которые вносят особый вклад в развитие нашей экономики. Наряду с экономическим туризму придается и наибольший политический вес. Туризм способствует углублению отношений между народами, что является важным фактором обеспечения безопасности нашей страны"

– Ираклий Кобахидзе 

Премьер заявил, что благодаря развитию туристической отрасли доход отелей и ресторанов увеличился в четыре раза, что помогло создать дополнительные рабочие места.

В частности, Кобахидзе отметил, что за последние 12 лет число занятых увеличилось с 28 тыс до 40 тыс. При этом заработная плана сотрудников выросла в три раза. 

В рамках развития отрасли власти планируют создать больше прямых рейсов в Грузию из разных стран.

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