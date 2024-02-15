Грузия заинтересована в партнерстве с Китаем

Премьер-министр Грузии заявил о том, что Грузия активно развивает экономические связи с Китаем. Благодаря сотрудничеству с КНР, Грузия получит доступ к передовым технологиям и опыту, что будет способствовать развитию высокотехнологичных отраслей в стране.

Грузия продолжает укреплять свои отношения с Китаем, и власти страны видят большую заинтересованность со стороны китайской стороны в углублении стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

Одной из ярких проявлений этого партнерства являются активные торгово-экономические связи между двумя странами. Китайские компании активно участвуют в реализации экономических проектов в Грузии. Это является важным фактором для успешной реализации соответствующих проектов и развития экономического сотрудничества между двумя странами.

«Например, у нас очень активные торгово-экономические связи, китайские компании очень активно участвуют в экономических проектах, что важно для правильной реализации соответствующих проектов»

– Ираклий Кобахидзе

Также он отметил, что китайская сторона активно инвестирует в различные проекты в Грузии, включая инфраструктурные, энергетические и туристические проекты, что способствует развитию экономики Грузии и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, сотрудничество с Китаем способствует технологическому развитию и инновациям в Грузии, так как КНР является лидером в таких областях, как искусственный интеллект, информационные технологии и электронная коммерция.