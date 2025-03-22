Грузия впервые проведет чемпионат мира по MMA

Первый свой чемпионат мира по смешанным единоборствам (MMA) организует Грузия – это произойдет в ближайшие три года. В июне турнир UFC впервые примет Азербайджан.

Мировое первенство по смешанным единоборствам (ММА) впервые пройдет в Грузии, пишут грузинские СМИ.

По их данным, соответствующий меморандум был подписан Международной федерацией смешанных боевых искусств и Национальной федерацией смешанных боевых искусств Грузии.

Документ будет действовать в течение трех лет. Таким образом, розыгрыш в Грузии состоится в текущем, будущем и 2027 годах.

В нынешнем году состязания, в которых примут участие взрослые и юниоры, будут проводиться осенью, с 27 сентября по 2 октября.

Стоит отметить, что первый в истории Азербайджана турнир UFC состоится в Баку в июне. Дебютный турнир состоится 21 июня, билеты уже в продаже.