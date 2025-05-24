Грузия усложняет получение ВНЖ для иностранцев

Даже несмотря на покупку дорогой недвижимости, получить вид на жительство в Грузии на этом основании иностранцам станет сложнее – власти страны будут применять к ним повышенные требования.

Правительство Грузии предложило ужесточить условия выдачи вида на жительство (ВНЖ) в стране, в этот раз – к соискателям, выбравшим для этого покупку недвижимости, сообщили в грузинском правительстве.

Теперь минимальная стоимость жилья, которое нужно будет приобрести даже для получения краткосрочного ВНЖ в Грузии, увеличится со $100 тыс до $150 тыс, заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, передает Sputnik Грузия.

По закону покупка недвижимости иностранцем дает ему право получить временное ВНЖ на один год, затем его нужно продлевать. К тому же стоимость такого жилья постоянно растет – в последний раз ценовой ценз на такое жилье вырос с $50 тыс до $100 тыс в 2019 году.

Несмотря на то, что за последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тыс иностранных граждан, сохранить и продлить его смогли только 3 600 человек.

Новая инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев уже третья за последнее время, парламент страны сейчас рассматривает меры по регулированию работы иностранцев и ужесточение наказания для нелегальных мигрантов.